Rifiuti: Saiello (M5S), nei prossimi giorni consiglio monotematico su Sma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In aula – ha prosegue Saiello - proveremo a far luce sulle procedure di affidamento delle gare per lo smaltimento dei rifiuti speciali e di affidamento diretto in fase emergenziale, sui criteri di nomina di manager e dirigenti nelle società partecipate che operano nei settori ambientali. Giova ricordare che l’inchiesta su Sma ha visto il coinvolgimento nelle indagini del management della partecipata regionale, oltre che dell’allora presidente della commissione regionale d’inchiesta proprio sulle Partecipate Luciano Passariello. Anche se in ritardo rispetto a quando l’abbiamo sollecitato, è arrivato finalmente il momento di operare affinché sia blindato una volta per tutte un sistema da sempre a rischio infiltrazioni criminali”. (Ren)