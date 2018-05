Fondi Ue: Di Scala (FI), l'allarme del ministro De Vincenti non va sottovalutato

- "Definire superfluo, come fa il governatore De Luca, l'allarme del ministro De Vincenti che conosce a fondo la qualità e il livello di spesa dei fondi europei in Campania è sorprendente: denota infatti un deprecabile scarso senso delle istituzioni senza peraltro spostare di una virgola le ragioni della dura reprimenda". Lo ha affermato il consigliere regionale campano di Forza Italia, Presidente della Commissione Sburocratizzazione, Maria Grazia Di Scala. "Gli sforzi di cui parla De Luca – ha spiegato l'esponente azzurra - li conosciamo a fondo perché al centro dell'attività ispettiva della nostra commissione e non ci convincono: non ci convince l'affidamento smodato di centinaia di milioni di euro alle Partecipate, quasi a voler promuovere un'accelerazione della spesa tutta interna finendo comunque per penalizzare le esigenze di sviluppo degli enti locali e dei territori". "Né convincono anche noi l'opportunità e la congruità degli stanziamenti ed in più anche le procedure e la scarsa trasparenza nella gestione degli stessi", ha sottolineato Di Scala rendendo noto che dopo le segnalazioni all'Anac e alla Corte dei Conti ha trasmesso una corposa informativa a diverse Autorità nazionali ed europee a partire dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei ministri per finire all'Olaf, l'Ufficio Europeo per la lotta antifrode.(Ren)