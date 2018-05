Rifiuti: Saiello (M5S), nei prossimi giorni consiglio monotematico su Sma

- “Il celebre adagio del meglio tardi che mai ci rincuora soltanto in parte. Sono trascorsi quasi tre mesi da quando due inchieste, una giornalistica e un’altra della magistratura, hanno svelato le falle e i punti di criticità nella gestione del ciclo e dello smaltimento dei rifiuti. Un fenomeno che risulterebbe ancora permeabile a fenomeni corruttivi, se è vero che è bastato un espediente architettato da un ex camorrista e da una redazione di bravi giornalisti a innescare un sistema che ha fatto luce su come è possibile, ancora oggi, fare affari con estrema semplicità sulla pelle e sulla salute dei cittadini. Se i vuoti nei quali riesce a inserirsi la criminalità organizzata sono figli delle negligenze dell’attuale amministrazione regionale, è giusto capire dove si è sbagliato e in che maniera porre rimedio. E’ per questo che tre mesi fa chiedemmo un consiglio monotematico sulla questione. Vana è stata la pretesa di calendarizzare la seduta nei giorni immediatamente successivi. Soltanto stamattina, nel corso della Conferenza dei capigruppo, siamo riusciti finalmente a ottenere che una sessione della prossima seduta del Consiglio regionale sarà incentrata sul tema dei rifiuti”. E’ quanto annunciato dal capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello. (segue) (Ren)