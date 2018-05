Napoli: il 16 maggio l'Università Parthenope conferirà al Principe Alberto II di Monaco la Laurea Honoris Causa

- Mercoledì 16 maggio ore 10,30 a Villa Doria d’Angri in via Petrarca 80, il Magnifico Rettore Alberto Carotenuto conferirà a Sas Alberto II, Principe di Monaco la Laurea Honoris Causa in Scienze e Tecniche della Navigazione dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. (Ren)