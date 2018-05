Napoli: domani volontari eseguono pulizia spiaggia di Riva fiorita

- "La spiaggia di Riva Fiorita a Posillipo è interamente ricoperta di rifiuti e, siccome non vogliamo che continui a essere trattata come una discarica, abbiamo deciso di ripulirla". Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale Marco Gaudini, che, insieme ai volontari del Comitato "Borgo di Riva fiorita – Discesa di Giuseppone a Mare", hanno deciso di organizzare una pulizia straordinaria della spiaggia. L'appuntamento per quanti vorranno partecipare è per domani, sabato 5 maggio, alle 10, nella piazzetta di Riva Fiorita a ridosso del Bar del Mare.(Ren)