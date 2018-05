Maggio dei Monumenti: entra nel vivo edizione 2018 dedicata a Giambattista Vico

- Entra nel vivo, a Napoli, il Maggio dei Monumenti dedicato a Giambattista Vico, con centinaia di iniziative: spettacoli, concerti, visite guidate, mostre d'arte in tutti i luoghi della cultura. Sabato 5 e domenica 6 maggio: “Dialoghi e musica” al Maschio Angioino.Fra le altre iniziative segnaliamo in particolare il Dialogo impossibile di Vincenzo Vitiello e i concerti della Musica per virtuosamente operare, entrambi al Maschio Angioino, ad ingresso gratuito, nei due giorni del fine settimana. Sabato 5 e domenica 6 maggio ore 20.00, Societa' Napoletana di Storia Patria Maschio Angioino, sala convegni III piano, Dialogo impossibile con Giambattista Vico, immaginato dal professor Vincenzo Vitiello. Con Enzo Salomone e Paolo Cresta. Per ‘Musica al Maschio Angioino’, “Vico: la musica per virtuosamente operare”. Sabato 5 maggio ore 19,30 - Sala dei Baroni, omaggio a Castelnuovo-Tedesco nel cinquantesimo della scomparsa Giuseppe Maiorca, Musiche di Mozart, Beethoven e Castelnuovi-Tedesco. Sabato 5 maggio ore 17,30 - Sala della Loggia, omaggio a Napoli tra belcanto e tradizione, I. Iovine, soprano – O. Tagliatela Scafati, tenore – L. Pascarella, pianoforte. Domenica 6 maggio ore 11,30 - Sala dei Baroni, Francesco Navelli, Musiche di Scarlatti, Beethoven e Chopin. Domenica 6 maggio ore 11,00 - Sala della Loggia, ‘A spasso tra il '700 e il '900’, Concerto del trio "Sonus Agorà" (soprano Maria Antonucci, violino Ciro Formisano, pianoforte Fabrizio Romano) con musiche di Mercadante, Martucci e Respighi.(Ren)