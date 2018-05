Napoli: responsabile della raccolta nega ci sia una nuova emergenza rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è alcuna emergenza rifiuti – lo ha scritto in una nota Francesco Iacotucci amministratore unico di ASIA, Azienda servizi di igiene ambientale di Napoli -. Questa non è una opinione ma la verità dei fatti. Ad oggi permangono giacenze per circa 100 tonnellate in città e stiamo lavorando per il completo azzeramento nei prossimi giorni grazie anche alla programmata ripartenza della terza linea dell'inceneritore. In tutta verità se è vero che la città ha subito disagi dalla raccolta dei rifiuti è pur vero che l'utilizzo del sito di Napoli Est (unico sito di stoccaggio disponibile per l'intera regione Campania) è risultato fondamentale per tenere sotto controllo la situazione degli scarichi e a non peggiorare la situazione delle giacenze in città”. “Nonostante le difficoltà di questi giorni Asia ha compiuto uno sforzo importante per eseguire tutti i servizi per la raccolta delle frazioni differenziate (carta e cartoni, multimateriale, vetro ed organico) onde incentivare gli utenti a continuare nelle buone pratiche di conferimento, tenendo così meno sotto pressione gli impianti per lo scarico delle frazioni indifferenziate – ha sottolineato nella nota l’amministratore di Asia Iacotucci -. A tal proposito vale la pena ricordare, che il solo incremento della raccolta differenziata negli ultimi 2 anni ha portato ad una riduzione di circa 50.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati inviati agli impianti di trattamento. Nel confermare l'impegno continuo dell'azienda si richiama tutta la cittadinanza a non perdere l'attenzione sulla raccolta differenziata che rimane la più importante soluzione per il futuro della nostra città" ha concluso Francesco Iacotucci, amministratore Unico di ASIA.(Ren)