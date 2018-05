Napoli: Borrelli (Verdi), le Soprintendenze hanno bisogno di persone come De Cunzo

- "Con la morte di De Cunzo scompare un tecnico e un ecologista che, per chi difende l'ambiente e combatte gli ecomostri, rappresenta un simbolo visto il suo impegno per l'abbattimento del Fuenti".Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "abbiamo bisogno di tanti altri tecnici come lui, anche nelle Istituzioni, a cominciare dalle Soprintendenze dove non abbiamo bisogno di burocrati, ma di persone competenti che abbiano a cuore davvero la tutela e la valorizzazione dei nostri patrimoni e non pensino solo ed esclusivamente alla burocrazia che, spesso, crea solo problemi".(Ren)