Caserta: 80 borse di formazione per operatori gdo e addetti logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Interporto Sud Europa finanzia 80 borse di formazione per la partecipazione al percorso professionale per operatore dei punti vendita della grande distribuzione commerciale (60 borse, 600 ore di attività di cui 360 di aula/laboratorio e 240 di stage) e tecnico di spedizione, trasporto e logistica (20 borse, 600 ore di attività di cui 360 di aula/laboratorio e 240 di stage). Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, utilizzando l'apposito modello predisposto, reperibile sul sito www.comune.marcianise.ce.it entro e non oltre le ore 12.00 dell'11 maggio 2018. L'iniziativa è realizzata in attuazione dell'accordo procedimentale con valore transattivo (ex art. 11 legge 241/1990) stipulato il 2 novembre 2016 tra l'Interporto e il Comune di Marcianise che, all'articolo 6, prevede l'organizzazione di idonei corsi di formazione per fronteggiare la crisi occupazionale del territorio". (segue) (Ren)