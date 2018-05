Campania: Grimaldi (Caldoro presidente), De Luca fa perdere fondi Ue ed allora li dirotti su reddito salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I proclami di De Luca si scontrano sempre con la realtà. Sui fondi europei è un disastro. Il richiamo del Ministro De Vincenti alla Campania è serio e non va sottovalutato". Cosi Massimo Grimaldi, consigliere regionale del Gruppo Caldoro e vice coordinatore regionale di Forza Italia. "Il Presidente De Luca – ha aggiunto - rischia di far perdere circa 600 milioni alla Campania, l'immoblismo e la sciatteria della sua giunta porteranno al disimpegno dei fondi. Il Presidente della Giunta lavori ad una misura di vera e propria accelerazione per la spesa. In questa direzione in campo c'è la proposta del 'reddito di salute' di Caldoro e Forza Italia". "Si utilizzino i fondi per garantire la misura, per dare una risposta ai cittadini, per garantire il diritto alla salute. L'idea che abbiamo presentato è concreta, facilmente percorribile. De Luca non perda altro tempo", ha concluso. (Ren)