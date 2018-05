Sanita’: Ciarambino (M5S) stop a smantellamento polo materno infantile (2)

- “Una scelta ancor più assurda – hanno sottolineato i tre portavoce del Movimento 5 Stelle - se si pensa che, in previsione della nascita del nuovo polo, erano stati intempestivamente chiusi tre punti nascita nell’Asl Napoli 1 (San Gennaro, Annunziata e Incurabili) e altri nella Asl Napoli 3 sud (Apicella, Maresca e Boscotrecase). Così come incomprensibile appare la scelta di spostare l’assistenza pediatrica dall’Annunziata, attrezzato con 16 posti letto con bagni in camera, al Loreto Mare, dove sono disponibili appena sei posti letto e bagni esterni. Tutto questo contravvenendo alle linee guida della Conferenza stato regione, che prevedono bagni in camera e divisione degli spazi di degenza per età, oltre a una serie di altre strutture di cui al Loreto Mare non c'è traccia. Interventi, questi, impossibili da realizzare in una struttura come il Loreto Mare, a meno di raderlo al suolo e ricostruirlo, con ulteriore sperpero di denaro pubblico. Alla scelta scellerata di continuare a distruggere l’assistenza pediatrica nell’area metropolitana di Napoli ci opporremo con ogni mezzo”. (Ren)