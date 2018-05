Agricoltura: A. Cesaro (Fi), sì a stato calamità per il Sannio. Presenterò mozione

- "Danneggiate serre, colpiti uliveti, vigneti e ortofrutta nel Sannio. Sant'Agata dei Goti, Castelvenere, Solopaca, Guardia Sanframondi in ginocchio. Danni per 30 mln di euro. Riconoscere stato calamità è imperativo categorico. Presento mozione in Aula". Così su Twitter il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, annunciando la presentazione di una mozione ad hoc che impegni il Presidente della Giunta della Regione Campania ad attivarsi presso il governo perché decreti lo stato di calamità a favore dei comuni e degli agricoltori sanniti colpiti dalle forti grandinate di ieri. (Ren)