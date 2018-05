Campania: M5S, fondi Ue a rischio e De Luca depotenzia uffici di gestione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’appello del ministro De Vincenti al governatore De Luca ad accelerare la spesa dei fondi strutturali europei, per evitare che a fine anno siano rispediti al mittente circa 600 milioni, ricalca un allarme che il Movimento 5 Stelle ha rilanciato già un anno fa, quando fu posto l’accento sul più eloquente dei dati. Ad aprile 2017 della somma derivante dai Fondi strutturali europei 2014-2020, attribuiti alla Campania, risultava certificata una spesa pari a 1/130 rispetto a quanto certificato dalla Regione Lombardia. Ad oggi, la nostra regione si conferma zavorra di un paese al quart’ultimo posto nella spesa 2017 dei fondi comunitari. Peggio di noi hanno fatto solo Romania, Slovenia e Irlanda. Giusta la preoccupazione dal ministro del Mezzogiorno che, nella sua lettera al governatore della Campania, rilanciata dal quotidiano La Repubblica, ricorda quanto inascoltata sia rimasta la sua sollecitazione del luglio scorso di invocare un supporto dall’agenzia per la coesione territoriale per la gestione dei fondi. Ci troviamo al cospetto del quasi annunciato fallimento di progetti inattuati con i fondi della programmazione 2007-2013, su cui c’è un’indagine della Corte dei Conti e il cui completamento finanziario avrebbe dovuto essere riprogrammato nel quadro 2014-2020, ma per i quali non emerge alcun grado di raggiungimento dei risultati”. Così i consiglieri regionali M5S Valeria Ciarambino, Michele Cammarano, Maria Muscarà e Vincenzo Viglione, firmatari di un’interrogazione a risposta orale sul rischio di disimpegno dei fondi europei.(Ren)