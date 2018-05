Calcio: Hamsik, dimostrazione di essere forti e’ buona base per lotta scudetto prossima stagione

- Marek Hamsik ha commentato sul proprio sito ufficiale la fine definitiva del sogno scudetto per il Napoli, maturata ieri dopo il pareggio al San Paolo con il Torino. - ''Abbiamo dimostrato di essere forti – ha detto il capitano del Napoli -, siamo tra le squadre migliori, abbiamo una buona base per lottare per lo scudetto nella prossima stagione''.''Abbiamo giocato un ottimo calcio durante tutta la stagione - scrive lo slovacco - con tante vittorie, siamo stati in testa alla classifica. Ci dispiace di non aver concluso il campionato in vetta''. ''Dedico il mio centesimo gol – ha concluso Hamsik - ai nostri fantastici tifosi, li ringrazio per il loro grande sostegno. Sono contento di aver raggiunto questo traguardo, ma lo sarei stato di piu' se il mio gol avesse contribuito ad ottenere i tre punti. Ne abbiamo ottenuto solo uno e il nostro sogno scudetto e' sfumato''.(Ren)