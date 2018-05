Napoli: lunedì 7 inaugurazione "Spazio Docce" per senza dimora a Palazzo Fuga

- Si terrà il 7 maggio alle ore 18,30 presso Palazzo Fuga (ex Albergo dei Poveri - ingresso lato Via Tanucci) l'inaugurazione del primo "Spazio Docce" per senza dimora, luogo dove le persone potranno avere la possibilità di provvedere alle necessità quotidiane legate all'igiene personale. Questo spazio, ristrutturato in collaborazione con la Rotary Foundation nell'ambito del progetto "Restituire la dignità" è un punto di riferimento in cui trovare ascolto, benessere e cura di sé. All'inaugurazione con il Sindaco de Magistris saranno presenti gli Assessori Roberta Gaeta e Carmine Piscopo, il presidente della III Municipalità Ivo Poggiani e il Comitato Real Albergo dei Poveri.(Ren)