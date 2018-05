Turismo: Napoli, Milano, Firenze, Venezia e Roma nel network delle grandi mete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 e 18 maggio 2018 a Castelnuovo – Maschio Angioino la Sala dei Baroni vedrà protagonista l'innovazione del turismo nelle top destination italiane, tema della sfida lanciata nell'ambito di "FactorYmpresa Turismo" dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo. L'evento rientra nel percorso tracciato con la firma del protocollo d'intesa per la creazione del network delle "Grandi destinazioni italiane per un turismo sostenibile" firmato dal Comune di Napoli con i Comuni di Firenze, Milano, Venezia e Roma. La call in scadenza il prossimo 7 maggio permetterà al MIBACT in collaborazione con Invitalia di selezionare i venti migliori progetti che parteciperanno all'Accelerathon del 17 e 18 maggio a Napoli quando in una full immersion di trentasei ore gli startupper si sfideranno e lavoreranno insieme a tutor e mentor di Invitalia per accelerare lo sviluppo delle loro proposte, migliorando la capacità di presentarle a potenziali investitori/partner/clienti. (segue) (Ren)