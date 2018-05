Napoli: Castaldo (M5S), garante dei disabili a San Giorgio, mozione bocciata da maggioranza Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi poteva essere una giornata importante per San Giorgio a Cremano, con l'approvazione della mozione per l'istituzione del Garante dei disabili, ma la maggioranza Pd e parte della minoranza hanno negato alla città la nascita di questa figura. A quanto pare i temi legati alla disabilità poco importano a questa amministrazione comunale, tenuto anche conto del fatto che, tra l'altro, la consulta anziani-disabili non è mai stata istituita". E' quanto denunciato dal consigliere comunale del Movimento 5 stelle Tommaso Castaldo. "La nostra mozione in consiglio comunale – ha sottolineato Castaldo - era volta a predisporre una figura a difesa delle persone con disabilità, oltre che alla creazione di uno sportello di informazione di tutela e garanzia. Per molti della maggioranza questa figura era inutile per il territorio e doppione per altre figure esistenti come la consulta che in realtà non è mai partita. Questo no a una proposta di buon senso non ci fermerà dal continuare la nostra battaglia per i disabili a San Giorgio a Cremano".(Ren)