Rifiuti: Nugnes (M5S), fare luce su fenomeni sospetti per fermare business criminale

- "Il fenomeno degli incendi di impianti per lo smaltimento dei rifiuti è in preoccupante aumento nel nostro Paese, da Nord a Sud". Lo ha affermato Paola Nugnes, senatrice del Movimento 5 Stelle, commentando i dati emersi questa mattina nel corso di un focus sul fenomeno nei roghi degli impianti a Casal di Principe (CE). Negli ultimi tre anni sarebbero circa 300 gli incendi verificatisi negli impianti di tutta ltalia. "Nell'ultima legislatura – ha dichiarato Nugnes - abbiamo approfondito la questione nei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti Co una importante relazione di approfondimento, grazie al supporto del NOE dei Carabinieri. Spesso si tratta di impianti che ricevono a pagamento un alto quantitativo di rifiuti differente da quello per il quale sono autorizzati, tanto da riempire i piazzali dei siti con un quantitativo superiore alla loro portata. Successivamente, assistiamo a degli incendi, nella maggior parte dei casi dolosi, che mandano in fumo i rifiuti liberando sostanze tossiche nell'aria. Il sospetto è che possa esserci dietro questo fenomeno un "autodolo" che risulterebbe essere il modo più semplice per eliminare l'alto quantitativo di rifiuti ricevuti a pagamento per i quali non si hanno le necessarie autorizzazioni allo smaltimento. Occorre fare piena luce su questi fenomeni che stanno rivevando un vero e proprio business criminale che coinvolge i gestori degli impianti".(Ren)