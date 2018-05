Napoli: Rosa D'Amelio coordinatrice Conferenza presidenti delle assemblee legislative delle regioni

- Il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Rosa D'Amelio, è la nuova Coordinatrice della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. L'elezione è avvenuta questa mattina, nel corso della riunione plenaria della Conferenza a Roma. D'Amelio succede a Franco Iacop, presidente uscente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, del quale era già vice coordinatore. “Sono molto orgogliosa e felice che, per la prima volta, una Regione del Sud, la Campania, giunga alla guida della Conferenza delle assemblee legislative delle regioni, in un momento storico e politico, particolarmente delicato, in cui è necessario rilanciare il ruolo legislativo e l’autonomia delle Regioni ed il rapporto tra esse e lo Stato, nell’ottica di un’Italia unita, anche sul piano economico e sociale, forte e valorizzata in tutte le sue magnifiche differenze” – ha detto D’Amelio,visibilmente commossa -. Ringrazio il presidente uscente Iacop per il lavoro egregiamente svolto in questi anni - ha concluso- e continuerò nella stessa direzione, valorizzando e lavorando in squadra, come da sempre sono abituata a fare".(Ren)