Rifiuti: Palmieri (Trasparenza), campane sporche e pochi addetti alla pulizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, nel corso della riunione della commissione Ambiente dedicata alla pulizia delle campane dei rifiuti, ho appreso con stupore che una città grande come Napoli dispone di un'unica squadra addetta a questa attività". Lo ha scritto in una nota il presidente della commissione Trasparenza del Comune di Napoli, Domenico Palmieri. "Con le difficoltà registrate in queste settimane nella raccolta dei rifiuti – ha aggiunto Palmieri – la questione scivola chiaramente in secondo piano ma, rispetto ai napoletani che pagano le tasse sui rifiuti più alte d'Italia e ai turisti che numerosi vengono a visitala, trovo estremamente grave la quasi assenza del servizio. E ancor più grave che, in prospettiva, la migliore delle ipotesi avanzata dal responsabile di Asìa consista nel prevedere cinque squadre in totale, e ciò non è neanche sicuro. Una squadra ogni due municipalità. Un'ipotesi che appare nettamente insufficiente calcolando che le campane sono, in tutto, 4mila. Ogni squadra dovrebbe occuparsi di 800 campane. Con un contratto di servizio che costa ai cittadini oltre 200 milioni di euro l'anno, la proposta ha quanto meno il sapore della beffa".(Ren)