Terra dei fuochi: domani in Regione Campania si fara’ il punto della situazione

- Martedì 8 maggio presso la Sala riunioni del Consiglio regionale della Campania (Centro direzionale isola F8, 6° piano), la III Commissione speciale 'Terra dei Fuochi, bonifiche ed ecomafie' presieduta dal consigliere regionale Gianpiero Zinzi, si riunirà in tre distinti incontri per fare il punto sulle attività di contrasto messe in campo finora nella cd. Terra dei Fuochi. Alle ore 10.30 è fissata l'audizione per discutere dello "Stato di applicazione dell'art. 3 legge 20/2013 sul registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti". Alle ore 11.30 si farà il punto - con il vice prefetto incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi nella regione Campania, Gerlando Iorio, la Polizia provinciale di Napoli e Caserta, Sma Campania, la Giunta regionale e Anci Campania - sulle attività realizzate e da programmare contro l'abbandono dei rifiuti in Terra dei Fuochi. Alle ore 12.30, poi, l'ultima audizione sullo "Stato di applicazione del Patto per la Terra dei Fuochi".(Ren)