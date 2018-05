Napoli: medico a domiciliari e 3 farmacisti interdetti per truffe a asl

- Sono accusati di truffa alla l'Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud, un medico di medicina generale convenzionato con essa e tre farmacisti titolari di farmacie tra Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, interdetti per un anno dalla professione. Beni per circa 100mila euro sono stati sequestrati. L’indagine e’ stata condotta dai carabinieri del Nas di Napoli e coordinata dalla Procura di Nola su una truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale. Nel corso delle indagini i carabinieri del Nas hanno provveduto al sequestro di 5000 confezioni di varie specialita' medicinali per un valore approssimativo di circa 300mila euro. Secondo l'ipotesi investigativa sono stati prescritti migliaia di confezioni di farmaci a pazienti che sono risultati del tutto ignari di quanto accadeva. Ricette che sarebbero state "spedite" in alcune farmacie. I medicinali venivano poi consegnati al medico prescrittore e non ai pazienti intestatari delle stesse ricette. In un secondo momento le ricette venivano presentate all'Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud per ottenere il pagamento.(Ren)