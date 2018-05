Consultazioni: Amedeo Laboccetta (Forza Italia), Gentiloni bis neanche a parlarne va rispettata volontà popolare

- “L'Italia non puo' essere più rappresentata da un Premier scialbo e sbiadito qual’è Gentiloni. I cittadini hanno dato un'indicazione chiara e forte. Ed il Presidente Mattarella non puo' ignorarla. O nasce subito un vero governo di legislatura, con un vero cambio di passo senza complessi verso l'Europa, oppure molto piu serio tornare al voto al più presto possibile”. Lo ha dichiarato in una nota Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli di FI e presidente del Movimento Polo Sud.(Ren)