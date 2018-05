Caserta: in quasi meta' dei bar di Maddaloni slot imposte da clan Belforte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi la meta' di bar e locali di Maddaloni (Caserta) si serviva delle slot-machine del clan Belforte. E’ quanto emerge dall'indagine della Dda di Napoli e della Guardia di Finanza che oggi ha portato all’arresto di sette persone, mentre quattro sono finite ai domiciliari. Si tratta di appartenenti ai Marciano, nota famiglia di imprenditori da sempre al servizio del clan di Marcianise. Il clan, e' emerso, reinvestiva i soldi della droga, dell'usura e delle estorsioni proprio nel fruttuoso mercato delle slot. In manette sono finiti anche tre imprenditori che gestivano societa' che pero' erano riconducibili ai Marciano. I finanzieri hanno anche sequestrato 130 slot in 22 bar e locali. Il capostipite dei Marciano, il 66enne Vincenzo, oggi solo indagato, nel marzo 2016 subi' la confisca di prevenzione di beni e della sua societa' di slot machine per un valore totale di 5 milioni di euro.(Ren)