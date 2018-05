Napoli: il 22 maggio Srm presenta la sesta edizione della collana "Un Sud che innova e produce"

- Il prossimo 22 maggio Srm presenta a Napoli la sesta edizione della collana "Un Sud che innova e produce", quest’anno dedicata all’importante ruolo che il Mezzogiorno riveste in particolare nelle cinque filiere produttive nazionali - Alimentare, Abbigliamento-Moda, Automotive, Aerospazio, Farmaceutica - insieme al fondamentale supporto che ad esse fornisce la logistica “sostenibile” per la loro proiezione internazionale. La ricerca dimostra che il Paese è più unito di quanto sembri e sottolinea quanto oggi sia cruciale adottare i nuovi modelli competitivi dettati dalla Quarta rivoluzione industriale e dalla Circular Economy, per favorire un concreto e strutturale percorso di crescita. Ne discuteremo presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli, in via Toledo 177, a partire dalle ore 10. Il programma sarà a breve disponibile. Il volume sarà distribuito ai partecipanti fino ad esaurimento copie. L'ingresso è libero e gratuito, ma per motivi organizzativi e di sicurezza è necessario comunicare la propria adesione compilando il form online. (Ren)