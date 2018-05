Napoli: Borrelli (Verdi), continua opera straordinaria di risanamento dell'Eav

- "Con la megatransazione su EavBus si scrive un'altra pagina storica per il trasporto pubblico campano sul quale, grazie al salvataggio dell'Eav, abbiamo davvero cambiato rotta". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "ora si cominceranno a vedere anche i risultati concreti per i viaggiatori perché, chiaramente, bisognava prima chiudere tutti i contenziosi e ripianare i debiti e poi si può cominciare a lavorare per fare investimenti sui mezzi e quindi sul servizio offerto a turisti e residenti".(Ren)