Caserta: 80 borse di formazione per operatori gdo e addetti logistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Interporto Sud Europa è in campo per dare risposta alla notevole domanda di lavoro proveniente da tutta Italia e da Maddaloni e Marcianise in particolare, anche grazie alle agevolazioni previste dalla Zes – ha dichiarato Giancarlo Cangiano, direttore Marketing e Comunicazione dell'hub logistico che occupa oltre 3mila addetti - La ripresa della nostra area passa per i concetti di un'occupazione stabile, sostenibile e duratura nel tempo a centinaia di addetti". "Interporto Sud Europa, inoltre, segue con grande attenzione la recente iniziativa di Mercitalia Rail di utilizzare treni ad alta velocità (ETR 500 revampizzati) per collegamenti merci notturni tra Maddaloni-Marcianise e Bologna – ha aggiunto il manager - Con il Dpcm per la piena operatività delle Zone Economiche Speciali si completerà il mosaico per avvicinare il Mezzogiorno a Europa e Oriente, dopo l'inserimento, anche della nostra infrastruttura, nel corridoio TEN-T n. 1 (il corridoio scandinavo - mediterraneo) e l'ampliamento del canale di Suez. La posizione strategica dell'azienda è un notevole elemento di attrattività verso importanti gruppi stranieri che intendono utilizzare le nostre aree raccordate per la loro attività. Siamo pronti per essere l'hub di riferimento per la logistica integrata in un'importante localizzazione del Mezzogiorno, a servizio di supply chain nazionali e internazionali". (Ren)