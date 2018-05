Comunali: FdI, no a inciucio Pd-Forza Italia a Castellammare

- "Sarebbe un gravissimo errore politico se Forza Italia decidesse di rinunciare al simbolo alle prossime elezioni comunali a Castellammare di Stabia partecipando a un'ammucchiata con quel Pd che ha messo in ginocchio la città negli ultimi anni determinando per ben due volte lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale": è quanto hanno dichiarato in una nota Carmela Rescigno, responsabile Enti Locali di Fratelli di Italia e Michele Aprea, commissario cittadino di Fdi a Castellammare di Stabia". "Fratelli di Italia non avallerà alcun inciucio ma continuerà a lavorare per dare ai cittadini stabiesi una proposta politica alternativa, credibile e coerente con i valori della destra. Invitiamo, dunque, i nostri alleati di Forza Italia a rivedere la loro posizione, contribuendo alla costruzione di un centrodestra unito e vincente a Castellammare, così come in altri Comuni della provincia di Napoli" hanno concluso Rescigno e Aprea(Ren)