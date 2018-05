Carceri: Ronghi (Sud Protagonista), puntare sul reinserimento sociale degli ex detenuti (2)

- "La legge n. 103 del 23 giugno scorso, voluta dal Governo uscente, punta, apparentemente, su obiettivi condivisibili, quali l'incremento delle opportunità di lavoro retribuito, intramurario ed esterno, nonché sulle attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, ma, in realtà non fa altro che facilitare forme di lavoro a nero dei detenuti utili solo ad uscire dalle carceri ma non a garantirne il vero reinserimento lavorativo e sociale"– ha sottolineato Ronghi – per il quale "è fondamentale affrontare la riforma dell'ordinamento penitenziario anche nell'ottica di migliorare le condizioni lavorative, oggi, impossibili, della Polizia penitenziaria, che svolge un ruolo fondamentale anche come detonatore delle tensioni sociali nelle carceri". "La nostra società deve superare il pregiudizio per il quale un ex detenuto non è degno di essere reinserito nella società perché l'art. 27 della nostra Costituzione sostiene il contrario e uno degli obiettivi fondamentali della pena è proprio il reinserimento sociale" – ha detto Ciavardini – per il quale "occorre puntare sulle attività delle cooperative che, ad oggi, offrono percorsi di formazione e lavoro utili al raggiungimento di tale scopo, e puntare sull'istruzione e sulla formazione negli istituti penitenziari finalizzati soprattutto ai lavorati tradizionali ed artigianali di cui la nostra economia ed il nostro Paese ha tanto bisogno anche per ritrovare la propria identità e le proprie tradizioni". (Ren)