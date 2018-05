Napoli: si conclude domani percorso di educazione alimentare promosso da comune e asl

- Sabato 5 Maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la Galleria Principe di Napoli si terrà la manifestazione conclusiva di Mens(a) San(a) in Corpore Sano, percorso di educazione alimentare promosso e realizzato durante l'anno scolastico 2017/2018 dall'Assessorato alla Scuola e dall'Asl Napoli 1 Centro. Nel progetto sono stati coinvolti circa 400 genitori in 21 scuole del territorio: durante la mattinata le madri e le docenti racconteranno la loro esperienza e i successi ottenuti e ci sarà, inoltre, la premiazione del concorso "Uno slogan per Mens(A) Sana" e la presentazione delle attività e dei risultati raggiunti. La manifestazione che rientra nell'iniziativa "NapoliBike Festival" prevede laboratori d'impasto in cui le bambine ed i bambini potranno scoprire, "mani in pasta", l'arte della pizza; laboratori ludici con la "manualità" dell'orto, il riconoscimento dei cibi sani e la stagionalità dei prodotti della terra, curati dall'Associazione Agrigiochiamo. Casa Lorena -Centro antiviolenza e Casa di accoglienza per donne maltrattate- offrirà ai presenti una merenda sana a base di marmellata artigianale. Una mattinata in cui genitori, docenti i bambini si scambieranno i ruoli di formatori e alunni.(Ren)