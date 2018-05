Universiadi: Cesaro (FI): ‘dilettantiadi’ degli sprechi di cui non resterà nulla

- "Che l'idea di ricorrere alle navi per accogliere degli atleti delle Universiadi fosse tutt'altro che eccellente, un'assurdità senza precedenti, l'avevamo denunciato in tempi non sospetti. Ma non solo: sin dall'inizio di questa avventura abbiamo invece auspicato una soluzione di prospettiva come la realizzazione di un Villaggio di tipo turistico, magari sul litorale domitio, sì da poter finalmente trasformare radicalmente il volto ad un territorio degradato e abbandonato a sé stesso. Invece si insiste ancora una volta con una soluzione 'consumistica' che costerà ben oltre 250 milioni di euro e non lascerà nulla ai napoletani". Così il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro. "Impegnare risorse così consistenti e dover rinunciare ad una straordinaria opportunità era il peggio che potesse capitarci. Ma di questo non possiamo che ringraziare un governo regionale ed un'amministrazione cittadina inconsistenti che con la loro incapacità hanno trasformato questa grande occasione nelle dilettantiadi, nelle olimpiadi degli sprechi" ha concluso Cesaro.(Ren)