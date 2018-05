Napoli: liceo G.B.Vico diventa scuola ambasciatrice del Parlamento Europeo

- "Il Liceo "G.B. Vico" di Napoli è stato riconosciuto dal Parlamento Europeo quale Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo. Per questo sabato 5 maggio, alle ore 10, presso la sede della nostra scuola, in Aula Magna, alla presenza di molte autorità istituzionali, daremo vita alla "Festa dell'Europa" – celebrazione nell'ambito dell'Ambassador School Programme 2018 – sul tema "Sviluppo occupazionale del Territorio tra Arte e Archeologia: scoperte recenti e nuove prospettive". La scuola ha partecipato con l'obiettivo di far capire ai nostri allievi quanto sia importante il loro contributo alla costruzione del futuro dell'Europa e cosa significa in concreto essere cittadini europei". Lo ha detto il dirigente scolastico del liceo G.B.Vico, Prof.ssa Maria Clotilde Paisio. (segue) (Ren)