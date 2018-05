Sanità: Di Scala (FI): su fascicolo elettronico milionario giunta e Soresa ancora in fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta la Soresa, centrale unica di acquisti per la sanità ma soprattutto società in house della Regione Campania affidataria di decine di milioni di euro per la digitalizzazione dei dati sanitari diserta l'audizione nella Commissione convocata sulle criticità del sistema informativo sanitario. E con lei la giunta!". Lo ha denunciato la presidente della Commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania, Maria Grazia Di Scala (FI), per la quale "si tratta di un atteggiamento che li espone a pesanti responsabilità". Per l'esponente di Forza Italia, "di questo passo la Campania inefficiente, spendacciona e senza controllo sulla spesa sanitaria non uscirà mai dal commissariamento mentre resterà condannata a fare da fanalino di coda per LEA e per la messa a regime di un fascicolo elettronico sanitario che oltre a semplificare la vita ai campani ridurrebbe, e non di poco, i costi della sanità".(Ren)