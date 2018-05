Campania: Regione aggiudica le concessioni per le acque minerali

- Si è concluso l'iter della procedura di gara avviato dalla Regione per la concessione di acque minerali da imbottigliamento. L’Ufficio Speciale Centrale Acquisti della Regione Campania, a seguito dell'attività svolta dalla Direzione Generale Attività produttive, con il decreto dirigenziale n.82 del 18.04.2018, ha aggiudicato le concessioni ai seguenti 6 lotti: “Acqua della Madonna” al Comune di Castellammare di Stabia; “Don Carlo” alla società Sorgenti Monte Bianco-Terme di Courmayer; “Ofelia” alla società Sorgenti Monte Bianco-Terme di Courmayer; “Lete” alla società Lete Spa; “Fonti Acidule Plinio” al Comune di Castellammare di Stabia; “Ferrarelle II” alla società Ferrarelle Spa. A seguito dell'approvazione della Legge regionale n° 3/2017 si è potuto provvedere anche ad un aumento delle tariffe per le concessioni. In particolare, in linea con quanto stabilito nella Conferenza delle Regioni, la legge ha previsto un incremento ad euro 1,00 per metro cubo del valore del contributo annuo, proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata, precedentemente determinato ad euro 0,30 per metro cubo. (Ren)