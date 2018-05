Sannio: Coldiretti Campania, 30 milioni di euro di danni a causa della grandine (2)

- "Le colture colpite sono assicurabili – ha precisato il direttore Errico – ma il fenomeno si è presentato in un periodo nel quale era ancora possibile sottoscrivere le polizze, come previsto per legge entro il 31 maggio. Le imprese agricole della zona hanno un'alta propensione alla copertura assicurativa, ma ci troviamo di fronte ad eventi di carattere eccezionale. Bene hanno fatto i Comuni che si sono pronunciati per lo stato di calamità, visti i danni alle strutture e alle strade. Ma la beffa del tempo non si ferma qui. Per i vigneti, ad esempio, contro la grandine non c'è altra strada che l'assicurazione, in particolare per l'aglianico. Infatti le reti antigrandine non possono essere utilizzate sulle uve rosse, perché l'ombreggiatura ne comprometterebbe la maturazione e quindi la qualità". (segue) (Ren)