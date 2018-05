Agroalimentare: grandi marchi europei fanno shopping a Ottaviano

- Cultura, ambiente, enogastronomia e territorio protagonisti della quarta e ultima tappa del format che da 10 anni promuove e valorizza il Made in Campania in Italia e all'estero e che quest'anno ha effettuato un'operazione di incoming nelle aree vesuviane di San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Poggiomarino e Striano, mettendo in rete produttori, buyer, addetti ai lavori e consumatori e valorizzando inoltre il patrimonio culturale e naturalistico di questi territori grazie al POC Campania 2014-2020. L'ultima tappa si è svolta al Castello Mediceo di Ottaviano, che ospita anche la sede dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio. Per l'accoglienza hanno collaborato anche i ragazzi dell'istituto alberghiero di Ottaviano "L. De' Medici". Tra le centinaia di presenti che hanno affollato gli stand espositivi e successivamente partecipato allo show cooking curato dall'Unione Regionale Cuochi della Campania - Team Vesuvio dell'Associazione Cuochi Torre del Greco, Area Vesuviana, Nolana e Strianese, c'erano esponenti di importanti gruppi internazionali come Leclerc, Cash Alimentaire, Somedial, Primeurs du sud che hanno effettuato sopralluoghi nei campi di coltivazione e nelle aziende per verificare salubrità dei terreni e metodi di lavorazione accurati e legati ancora alla tradizione, poi sottoscritto alcuni accordi commerciali. (segue) (Ren)