Agricoltura: Cesaro (Fi), centinaia di imprese tagliate fuori da bando per sviluppo tecnologico

- "Sono oltre un centinaio gli imprenditori agricoli tagliati fuori dal bando regionale per lo sviluppo tecnologico scaduto alle quattro del pomeriggio di ieri a causa dell'inadeguatezza del Sian, il portale attraverso il quale presentare le domande corredate dai relativi progetti: un sistema informatico inefficiente che, oltre ad impedire la trasmissione di file superiori a 100 mega, già dalla mattinata del giorno 2 maggio ha subito pesantissimi rallentamenti impedendo a manager e consulenti qualsiasi possibilità di completare la trasmissione delle domande". Lo ha denunciato, rinviando alla Azione del PSR Campania 14/20 - Misura 4.11 di cui al bando 52/17, il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, per il quale "la riapertura dei termini per consentire il completamento delle domande a quanti le avevano già istruite per tempo è più che doverosa". "Non è la prima volta che sul partale del Sian – ha ricordato Cesaro - si verificano problemi di ordine tecnico che puntualmente mettono a rischio la possibilità concreta di partecipazione ai bandi regionali del settore agricolo". "Un tema, questo, – sottolinea il Capogruppo regionale campano di Forza Italia - che, in nome della sbandierata sburocratizzazione amministrativa, la giunta avrebbe già dovuto affrontare e risolvere con la massima determinazione" "In gioco – ha sottolineato Cesaro, che annuncia una mozione ad hoc - c'è la competitività e quindi il futuro delle nostre aziende agricole, uno dei volani principali dell'economia e dell'occupazione campana".(Ren)