Napoli: Borrelli (Verdi), pizzaioli napoletani in campo per il Museo della pizza

- "I pizzaioli napoletani sono pronti a scendere in campo nuovamente, come hanno fatto per il riconoscimento della loro arte nel patrimonio immateriale dell'Unesco, per aprire un Museo della pizza qui a Napoli, nella vera patria di uno dei cibi più amati e consumati al Mondo per evitare appropriazioni indebite e operazioni di speculazioni selvagge su uno dei prodotti storici della nostra terra". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che, questa mattina, era nella Casa della pizza in via Tribunali, insieme ad alcuni dei rappresentanti delle famiglie storiche di pizzaioli napoletani, tra cui Gino Sorbillo, Enzo Coccia, Alessandro Condurro e Antonio Starita, per sostenere la loro battaglia, anche con cartelli che invitavano gli americani "a fare il "Museo dell'hamburgher", scritto alla napoletana, anche se, a dirla tutta, pure l'hamburger non è nato in America. I pizzaioli napoletani hanno già deciso di finanziare la realizzazione di un sito dove ospitare un museo che potrebbe diventare anche itinerante visto che la gran parte delle pizzerie napoletane sono già di per sé piccoli musei territoriali di memoria e tradizione cittadina. L'obiettivo non è impedire l'apertura del museo in America ma di far sapere al mondo che la tradizione e la cultura della pizza sono nate a Napoli".(Ren)