Napoli: il 12 e il 13 maggio al Teatro Stabile va in scena Knock o il trionfo della medicina di Jules Romains

- Arrevuoto, il progetto teatrale ideato da Roberta Carlotto e curato da Maurizio Braucci, giunge al suo tredicesimo movimento e da appuntamento sabato 12 alle 19.00 e domenica 13 maggio alle 18.00, al Teatro San Ferdinando, con lo spettacolo Knock o il trionfo della medicina di Jules Romains, con la regia collettiva di Pino Carbone, Annalisa D’Amato, Linda Dalisi, Christian Giroso, Nicola Laieta, Sergio Longobardi, Emanuele Valenti, Gianni Vastarella, Ambra Marcozzi, Antonin Stahly. Singolare e innovativa occasione di incontro degli adolescenti e dei giovani con il mondo del teatro, i suoi linguaggi, le sue possibilità di comunicazione, il suo potere formativo, il progetto, prodotto fin dalla sua prima edizione dal Teatro Stabile di Napoli, assume di anno in anno un valore sociale e culturale sempre più forte, agendo in quartieri come quello di Scampia, Rione Traiano, Montesanto, Posillipo, attraverso una rete di gruppi, di associazioni e operatori del sociale e del mondo della scuola, che con ostinazione e determinazione hanno conseguito e continuano a conseguire risultati di grandissima importanza sociale e culturale. Come sempre, durante tutto l’anno, nelle scuole e nelle associazioni coinvolte, si svolgono laboratori e percorsi di studio su un testo teatrale che quest’anno è stato Knock o il trionfo della medicina di Jules Romains, una commedia esilarante e caustica sui danni procurati dalla medicalizzazione. Messa in scena per la prima volta nel 1923 è la storia del Dr. Knock, un presunto medico che arriva in un tranquillo paese di provincia dove, per tradizione, nessuno ricorre mai al medico. In pochi mesi, il Dr. Knock riuscirà invece a trasformare il paese in un affollatissimo centro di cura per la salute, con tutti i villici completamente ospedalizzati e contenti di esserlo. Dopo sei mesi di laboratori di teatro e musica, condotti in vari quartieri della città da una squadra di registi ed educatori, Arrevuoto porta in scena questa sua nuova avventura insieme a tantissimi adolescenti. Lo spettacolo si avvale del coordinamento pedagogica dell’Associazione Chi rom …e chi no, della collaborazione delle guide teatrali Anna Carla Broegg, Denis Bajrami, Emanuele Massa, Laura Ottieri, Flavio Rizzi, GianLuigi Signoriello, Salvatore Serpico. Il coordinamento musicale è di Maurizio Capone e Antonella Monetti; lo spazio scenico e le luci di Raffaele Di Florio; i costumi di Alessandro Gaudioso; le installazioni video sono di Alessandro Papa; assistente alle scene Lucia Imperato;; il coordinamento drammaturgico è di Fabrizio Nardi; l’organizzazione di Linda Martinelli; le foto di Stefano Cardone; i video di Lorenzo Face, Fortuna Avallone; grafica di Antonello Colaps/dopolavoro.org.(Ren)