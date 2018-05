Napoli: Museo Capodimonte a ingresso gratuito domenica per visitare l'Armeria Farnese e Borbonica

- Una domenica assolutamente da non perdere quella del 6 maggio al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Ingresso gratuito – come ogni prima domenica del mese - per visitare l'Armeria Farnese e Borbonica e L'Opera si racconta mentre il Real Bosco di Capodimonte (praterie del Cellaio) ospiterà per la prima volta il Napoli Bike Festival, giunto quest'anno alla VII edizione con numerosi appuntamenti per famiglie e bambini all'insegna della mobilità sostenibile. Sempre sulle praterie del Cellaio lo Giornata Mondiale della Risata (ore 10.30) a cura di GenteGreen e associazione Yoga della Risata, mentre sul Belvedere (ore 11.30) Tuketetù: lezioni sulla tradizione orale popolare campana e sull’uso di strumenti tipici a cura di Associazione MusiCapodimonte. Anteprima altrettanto imperdibile sabato 5 maggio con la visita didattica Scopri il tuo museo (ore 11.00) a cura dei Servizi educativi del Museo e con un nuovo appuntamento serale con Naples Performing Festival (dalle ore 19.00) nei Cortili del Museo a cura di Drop.(Ren)