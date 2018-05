Campania: al via il bando per le agevolazioni alle attività imprenditoriali

- Aperto il bando per le agevolazioni previste dall'Accordo di programma sottoscritto a dicembre 2017 tra Regione Campania, Ministero dello Sviluppo economico e Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.–Invitalia, finalizzato al rilancio delle attività imprenditoriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento nel territorio dei Comuni della regione Campania tra cui anche quelli compresi nell’area di crisi industriale di Acerra individuata ai sensi della legge 14 maggio 2005, n. 80 e del DPCM 7 luglio 2005, non rientranti nell’elenco delle aree di crisi industriale non complessa. Con la circolare direttoriale 24 aprile 2018 n. 186934 del Ministero dello Sviluppo Economico è stato infatti attivato l'intervento che libera risorse pari a 6.300.000 euro. Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa – Invitalia, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata alla legge n° 181/1989 del sito internet dell’Agenzia (www.invitalia.it) a partire dalle ore 12.00 del 15 giugno 2018. (Ren)