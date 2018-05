Sannio: Coldiretti Campania, 30 milioni di euro di danni a causa della grandine (3)

- "Il Sannio si ritrova ancora una volta a fare i conti con il clima impazzito – ha sottolineato il presidente Masiello – a due anni e mezzo dall'alluvione. Anche questa volta purtroppo vediamo cancellato in poche ore il lavoro di un anno e non solo. L'area interessata tuttavia è più circoscritta, ma questo non ci tranquillizza. Pur consapevoli della possibilità di coperture assicurative, tenteremo ogni strada utile al riconoscimento di ristori per l'eccezionalità del fenomeno. Ci ha colpito l'immediata e calorosa solidarietà dei cittadini, che si sono stretti agli agricoltori con un affetto speciale. Le nostre pagine sui social network hanno visto in poche ore oltre sessantamila visite e centinaia di commenti di solidarietà. Questo sentimento diffuso allevia la sofferenza e dimostra quanta fiducia gli agricoltori hanno saputo costruire nel rapporto con i cittadini. Alla produzione di cibo e al valore ambientale dell'agricoltura è riconosciuto un valore sociale enorme. L'agricoltura è percepita come bene comune da difendere. Per questa ragione Coldiretti ritiene ineludibile affrontare la sfida dei cambiamenti climatici, insieme alle Istituzioni a tutti i livelli, dal Comune all'Unione Europea. Rafforzare la resilienza delle imprese agricole significa rafforzare la resilienza dell'economia e dei territori". (Ren)