Campania: Beneduce (Fi), territori esposti a rischio idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Progetti da cantierare e da rendere cantierabili sono fermi per mancanza di coordinamento della programmazione e accesso ai finanziamenti. Piano Nazionale di Prevenzione e Contrasto al Dissesto per gli anni 2015-2020, Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e Patto per lo sviluppo della Campania sono tra le principali fonti di finanziamento di intervento di mitigazione del rischio”, è quanto ha dichiarato Flora Beneduce, consigliere regionale campana di Forza Italia e componente Commissione Ambiente. “Dopo anni di risorse virtuali e di finanziamenti erogati sulla base di eventi emergenziali l’accesso a fonti di finanziamento coordinato darebbe impulso ad investimenti duraturi, e di buona prevenzione. L’alluvione che ha colpito vent’anni fa Sarno , Bracigliano, Quindici, San Felice al Cancello e Siano lascia ancora esposti i territori ad alti rischi idrogeologici – ha aggiunto la consigliera – in molti comuni continua ad esserci il limite della zona rossa”. “Quell’immane tragedia fu provocata da oltre 2 milioni di metri cubi di fango e rocce che si staccarono dal monte Pizzo d’Alvano raggiungendo i vicini centri urbani e distruggendo ogni cosa. Non un caso isolato, l’alluvione di Sarno, ma il risultato di un territorio impresidiato – ha proseguito la Beneduce - ogni anno frana una parte della costa tra Castellammare e Vico Equense frana Monte nuovo a Pozzuoli. Una materia delicatissima che meriterebbe un’ impegno, una capacità progettuale, un coordinamento adeguato per accedere a fondi nazionali ed europei che ci sono ma che non vengono utilizzati. Un paradosso assurdo in una regione che ha un bisogno assoluto di risorse finanziarie per mettere mano alle tante emergenze e per riportare in sicurezza un territorio vastissimo”. “A tutt’oggi non ho avuto nessuna risposta all’interrogazione diretta al Governatore De Luca per conoscere lo stato di attuazione, programmazione e finanziamento per il dissesto idrogeologico – ha sottolineato la consigliera - di fronte al silenzio è mia ferma intenzione andare avanti”. “Sull’assetto del territorio la politica deve avere una visione chiara con dei tempi certi – ha concluso la Beneduce – ma il governo regionale è lontano dall’avere sia una visione chiara sia sulle priorità di interventi che di una programmazione e breve, medio e lungo termine”. (Ren)