Carceri: Ronghi (Sud Protagonista), puntare sul reinserimento sociale degli ex detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre il centrosinistra ha tentato, senza avere il coraggio di farlo, di approvare una riforma che, in realtà, è un provvedimento "svuotacarceri", un nuovo governo di centrodestra dovrebbe mettere mano ad una seria riforma dell'ordinamento penitenziario che punti a creare lavoro vero per gli ex detenuti che vanno reinseriti nella società". E' quanto ha affermato il segretario federale di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi, intervenendo ai lavori del confronto pubblico sul tema "Dalla cella '0' all'integrazione sociale degli ex detenuti", che ha aperto il ciclo di confronti che il movimento politico terra' sui principali temi sociali del paese. Hanno partecipato all'iniziativa il presidente dell'Associazione Gruppo Idee, Luigi Ciavardini, il presidente dell'Associazione ex Detenuti ed autore del libro Cella 0, Pietro Ioia, il portavoce cittadino di "Sud Protagonista", Luigi Ferrandino, il presidente del Centro Nazionale sportivo nazionale Fiamma, Antonio Arzillo. (segue) (Ren)