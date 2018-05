Napoli: sabato 5 maggio nel centro storico la seconda edizione di Obla Fest / paint, market & music

- Appuntamento per sabato 5 Maggio, dalle ore 10:00 alle 23:30, presso Santa Fede Liberata (via S. Giovanni Maggiore Pignatelli, 2 – Napoli). L’epigrafe posta al di sopra del portone dell’ex reclusorio femminile di Santa Fede recita “Domus deiparae ujrcinjs sanctae fidei” (“La dimora della Madre vergine della Santa Fede”). Il monumento del XVI secolo abbandonato da 35 anni e liberato nel 2014 dal Comitato del centro storico ospita la seconda edizione di Obla Fest / paint, market & music, festival dedicato all’illustrazione e all’artigianato. Obla deriva da "oblata”, dal latino “offerto (a Dio)”, e si diceva di laico che, senza prendere i voti, si dedicava al servizio di un monastero o di un’opera religiosa. Trenta tra illustratori, muralisti e street artist (Alice Schiavone, Alleg, Arpaia, Biodpi, 189, Come, Cyop&Kaf, DDC, Diego Miedo, Dirty Paper, Elis, Erk14, G Loois, Halu, Lume, Mala, Moon Mambo, Raro, Resli Tale, Rezor, Robe, Teresa, Trallallà, Yele&Nedo, Zoe, Zolta) dipingeranno le mura e le stanze segrete lasciandosi ispirare dall'atmosfera di Santa Fede e dalle donne che l'hanno abitata. Musica per l’intera giornata di sabato, con concerto finale del collettivo samba Bateria Pegaonda e spettacolo di fuoco del gruppo Mana. Mercatino permanente di artigianato e design, laboratorio di pittura per bambini, contest pittorico “Express 999” e accesissimi tornei di ping-pong e biliardino.(Ren)