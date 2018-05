Universiadi: Borrelli (Verdi), non si parla più del rischio di perdere l'organizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai non ci sono più dubbi e finalmente si parla solo di come organizzarle al meglio, ma non della possibilità che le Universiadi del 2019 non si tengano a Napoli e negli altri centri della Campania che sono stati scelti". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha partecipato alla firma dell'accordo dell'accordo "Universiadi - Coni Servizi" sottolineando che "la scelta di creare un villaggio temporaneo nella Mostra d'Oltremare è certamente una di quelle che permettono di spendere al meglio i soldi pubblici stanziati per l'organizzazione delle Universiadi perché, in questo modo, si acquistano moduli abitativi che poi potranno essere utilizzati anche in futuro in luoghi e per situazioni diverse". "Ho avuto modo anche di parlare anche con l'assessore Ciro Borriello e con il capo di Gabinetto del Sindaco di Napoli, Attilio Auricchio, dai quali ho ottenuto rassicurazioni che, alla Mostra d'Oltremare, non è stato previsto nessun villaggio rom successivamente all'evento sportivo con i moduli abitativi realizzati per gli atleti come alcuni comitati civici avevano denunciato" ha precisato Borrelli per il quale "sono i moduli, non certo il luogo, che resteranno a disposizione per eventuali emergenze o per accogliere sfollati o rom". "Purtroppo dovremo fare a meno dello stadio Collana perché la società rappresentata da Ferrara e Cannavaro, che ha vinto i ricorsi, nei giorni scorsi è entrata anche in possesso della struttura che però oramai è fuori dall'evento sportivo" ha aggiunto Borrelli rinnovando "l'appello ai due campioni di rispettare gli impegni presi in sede di gara e con la città, riqualificando il Collana e facendo in modo che continui a essere l'impianto sportivo per eccellenza della zona collinare di Napoli".(Ren)