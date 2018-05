Furbetti del cartellino: ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due vigilanti in servizio alla Reggia di Caserta (2)

- Le investigazioni hanno permesso di accertare che entrambi i destinatari della misura, M. G. e N. R., si assentavano volontariamente, per diverse ore, dal posto di lavoro durante lo svolgimento delle loro mansioni, privi di qualsivoglia autorizzazione da parte della loro direzione, con le aggravanti di aver commesso il fatto in danno di un ente pubblico e in violazione dei doveri inerenti il pubblico impiego svolto. Unitamente al M. ed al N. sono state indagate altre 4 persone per i medesimi reati. I dipendenti, agendo in tal modo, si procuravano un ingiusto profitto pari alla porzione di stipendio percepita, pur non lavorando, ed arrecavano un pari danno all'ente pubblico di appartenenza, chiamato a retribuire prestazioni lavorative non effettuate e con l'ulteriore danno patrimoniale e di immagine correlato alla mancata presenza del dipendente, per giunta addetto ad un delicato servizio quale è quello di vigilanza, all'interno della " Reggia", esposta così al rischio di atti di vandalismo e non solo. Non è un caso, d'altronde, che l'inchiesta abbia preso le mosse proprio dalla commissione di un furto in un sito che in quel momento doveva essere sorvegliato. Così come hanno dimostrato le immagini acquisite durante l'indagine, R. N., classe '56, dopo aver badgiato lasciava volontariamente il posto di lavoro per andare, dapprima, in un noto ristorante casertano per consumare un pasto e quindi per recarsi presso un attiguo bar ove, nonostante la vicina presenza del direttore della Reggia di Caserta - Dr. Felicori - ed incurante di questo, si accomodava ad un tavolino dell'esercizio pubblico per sorseggiare bevande e rimanervi per varie ore, facendo quindi rientro in sede per completare il suo turno lavorativo. In un'altra circostanza, lo stesso dipendente, dopo aver certificato il suo ingresso al lavoro, a bordo della sua vettura condotta dalla moglie, faceva addirittura rientro a casa per poi recarsi alla Reggia vanvitelliana solo per vidimare la fine del suo turno di servizio. G. M., classe '59, alla stregua del primo, immediatamente dopo aver badgiato il suo cartellino in ingresso, lasciava il complesso monumentale e, seguito a distanza da un'auto civetta della Polizia, si recava nel comune di Aversa dove parcheggiava la sua auto all'interno di un parco privato. Successivamente il dipendente lasciava tale sito per far rientro alla Reggia di Caserta solo per certificare la fine del suo turno di lavoro, che in pratica non aveva mai svolto. Le immagini rappresentano solo alcuni dei tanti episodi di cui i dipendenti, raggiunti dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., si sono resi responsabili durante l´arco temporale interessato dalle indagini della Squadra Mobile. (Ren)