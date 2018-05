Napoli: domani in comune la presentazione della campagna di sensibilizzazione per la salvaguardia del mare #EmergenSea

- Domani, alle ore 11.30 presso la Sala Giunta del comune di Napoli a Palazzo San Giacomo, si terrà la conferenza stampa di presentazione di #EmergenSea, la campagna di sensibilizzazione per la salvaguardia del mare promossa dal comune e dall'Associazione Marevivo, in collaborazione con Autorità diSistema Portuale, Aeroporto di Napoli e Anm. La capillare campagna informativa #EmergenSea sarà presente in tutta la città, attraverso la distribuzione di materiale cartaceo e di contributi video. Interverranno: il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, Daniela Villani, consigliera delegata al Mare, Rosalba Giugni, presidente di Marevivo, Pietro Spirito, presidente Autorità del Mar Tirreno Centrale, Michele Miedico, responsabile Settore Ambiente Aeroporto di Napoli Gesac SpA, Nicola Pascale, amministratore unico di Anm. (Ren)