Pascoli tradizionali: Coldiretti Campania, sanati rischi ambientali e ingiustizie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del progetto "refresh", che nel 2014 aveva aggiornato il Gis (banca dati grafica), Agea aveva di fatto escluso vaste aree boschive della regione Campania dove sono in uso le pratiche locali tradizionali (PLT) legate al pascolo. Questo aggiornamento aveva generato un forte incremento delle superfici considerate non ammissibili sia alle specifiche misure del PSR Campania (211, 212, 214 azione d2) sia alla domanda unica di pagamento della PAC. Nel 2017 c'è stato un nuovo refresh, che di fatto la Regione Campania con l'ultimo decreto ha fotografato comunicandolo ad Agea e di conseguenza recuperando anche aree che avevano perso l'ammissibilità al premio. Soddisfazione per il provvedimento è stata espressa dal presidente di Coldiretti Campania Gennarino Masiello e dal direttore regionale Salvatore Loffreda, che sottolineano il grande valore per il territorio che il confronto tra gli uffici regionali e i centri di assistenza agricola (CAA) dell'organizzazione è in grado di generare. (Ren)