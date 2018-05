Furbetti del cartellino: ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due vigilanti in servizio alla Reggia di Caserta

- Questa mattina, al termine di un'accurata attività di indagine, la Polizia di Stato di Caserta ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di M. G. e N. R., dipendenti del Ministero dei Beni Culturali, con nomina di addetti ai servizi di vigilanza presso il complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta, a carico dei quali sono stati raccolti gravi indizi in ordine al reato truffa aggravata continuata, nonché di false attestazioni sulla presenza in servizio, previsti dagli artt. 81 cpv., 640 c. 1 e 2 n.1, 61 n.9 c.p. e 55 quinquies D. Lvo 165/01. In particolare, visto il concreto ed attuale pericolo di reiterazione delle condotte criminose poste in essere dagli indagati, già costantemente reiterate nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2016, il Giudice per le Indagini Preliminari, accogliendo l'istanza del P.M., ha disposto nei loro confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., tutti i giorni, immediatamente prima dell'inizio dell'orario lavorativo e immediatamente dopo la sua conclusione. Il predetto provvedimento è stato emesso a seguito delle evidenze raccolte nel corso delle indagini svolte dalla Squadra Mobile casertana, fondate prevalentemente su pedinamenti ed intercettazioni videoambientali. (segue) (Ren)